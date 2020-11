Axa : Lance un programme dédié à ses collaborateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Axa annonce le lancement d'un programme mondial destiné à améliorer le bien-être de ses collaborateurs en développant l'accès aux soins et la prévention des principaux risques de santé.



Ce programme, totalement gratuit pour les employés d'Axa, sera déployé dès 2021 dans l'ensemble des entités du groupe.

Chaque collaborateur pourra ainsi effectuer un bilan médical complet physique ou digital en fonction de son âge ou bénéficier d'une vaccination annuelle contre la grippe.



Un programme d'assistance des employés, comprenant un service de conseil et de soutien psychologique accessible à tout moment, va également être mis en place, assure Axa.



