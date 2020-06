Axa : Lance un partenariat avec Western Union

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Axa annonce ce soir le lancement d'une collaboration avec Western Union, afin de fournir des produits d'assurance abordables aux utilisateurs du service Western Union.



'En combinant assurance et services de transfert d'argent, les deux groupes contribueront à mieux couvrir les travailleurs migrants et leurs familles dans leur pays d'origine', explique Axa.



Un premier projet pilote, appelé 'Transfer Protect ', lancé cette semaine en France avec Axa Partners, offre aux utilisateurs la possibilité de souscrire une assurance vie et invalidité. 'Les expéditeurs de fonds pourront ainsi avoir l'esprit tranquille, sachant que le membre de leur famille ou la personne qu'ils ont désignée recevra un paiement en cas de décès ou d'invalidité', précise le groupe.



