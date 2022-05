Axa : La dernière émission notée 'A3(hyb)' chez Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir attribué la note 'A3(hyb)' à la dernière émission obligataire lancée par AXA.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière justifie sa décision par (1) le caractère subordonné de la dette, (2) l'existence d'une clause de suspension des paiements de coupons et (3) la possibilité de cumuler les paiements reportés.



Moody's explique que sa notation s'inscrit en ligne avec celles d'instruments similaires lancés par d'autres émetteurs.



L'agence précise toutefois avoir placé sa note 'A3(hyb)' sous revue en perspective d'un possible relèvement, comme elle l'a fait pour les autres notes du groupe suite à l'annonce du projet de transformation d'AXA S.A. en réassureur interne.



AXA a annoncé hier soir avoir placé hier auprès d'investisseurs institutionnels une émission d'obligations subordonnées d'un montant de 1,25 milliard d'euros à échéance 2043, afin de refinancer une partie de sa dette.



La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec une émission souscrite près de deux fois.



