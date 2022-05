Axa : La Commission autorise l'acquisition d'Atalante

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition d'Atalante par AXA, toutes deux basées en France.



Atalante est active dans la gestion de portefeuilles et d'instruments financiers. La transaction concerne des marchés de gestion d'actifs, notamment la gestion active et celle destinée aux clients institutionnels et professionnels.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont limités.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel