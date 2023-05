Axa : L'UE autorise l'acquisition de GACM España

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de GACM España par AXA Seguros Generales toutes deux espagnoles.



Les deux sociétés fournissent des produits d'assurance dans toute l'Espagne ainsi que des services hospitaliers à Barcelone et en Cantabrie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des positions cumulées modérées des entreprises sur le marché résultant de l'opération et des liens verticaux très limités entre les activités des entreprises.



L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.



