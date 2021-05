Axa : Jefferies reste à 'achat' après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 26,5 euros sur AXA, après une publication trimestrielle jugée rassurante avec la prévision réaffirmée de résultat de 1,2 milliard d'euros et une hausse des prix de 13,1% chez AXA XL.



Le broker pointe aussi un rebond du chiffre d'affaires de l'activité vie (supérieur de 15,2% au consensus) et une collecte chez AXA IM (13 milliards d'euros contre huit milliards attendus) plus rapides que prévu, comme autres éléments rassurants.



