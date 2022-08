Axa : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur AXA avec un objectif de cours porté de 28 à 32 euros, rehaussant ses attentes de bénéfices de 5 à 8% pour l'assureur, et démontrant qu'il se négocie sur un ratio de seulement 7,1 fois le BPA attendu pour 2023.



'Après avoir annoncé des rachats d'actions pour un milliard d'euros (qui, selon nous, devraient se reproduire chaque année) et avec un rendement du dividende supérieur à 6,7%, AXA offre durablement des rendements du capital de plus de 8%', souligne le broker.



Il rappelle que les résultats semestriels d'AXA ont surpris significativement à la hausse, avec des bénéfices sous-jacents supérieurs de 10,9% au consensus et un profit net, 22,1% au-dessus. 'Surtout, toutes les régions et lignes de métier ont battu les attentes', note Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

