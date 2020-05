Axa : Hausse de +4% des revenus trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe AXA annonce ce mardi soir une hausse de +4% de son chiffre d'affaires trimestriel en données comparables, porté à 31,7 milliards d'euros.



En données publiées, les revenus ont en revanche baissé de -9%.



Dans le détail et toujours en comparable, ce sont les revenus issus des activités de santé qui connaissent la plus forte croissance : +8%, ou +5,7% en publié. Ils représentent quelque 4,1 milliards d'euros, contre 3,8 milliards voilà un an. Les assurances dommages des entreprises constituent le principal moteur du groupe, avec des revenus de 12,1 milliards d'euros (+5%).



'Bien que les sinistres en lien avec le Covid-19 notifiés en mars soient limités, et que les conséquences précises de cette crise restent incertaines à ce stade, nous estimons que la crise du Covid-19 aura un impact significatif sur le résultat du Groupe en 2020', prévient Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.





