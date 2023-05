Axa : Hausse de 1% des revenus au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA affiche au titre du premier trimestre 2023, des revenus en hausse de 1% en comparable, à 31,8 milliards d'euros, dont des primes en hausse de 7% en assurance dommages des entreprises, de 4% en assurance dommages des particuliers et de 2% en prévoyance.



'Nous continuons de réduire volontairement certaines lignes, dont nos activités de réassurance de catastrophes naturelles et d'épargne traditionnelle, ainsi que certains contrats d'assurance santé collective à l'international', précise la compagnie.



Le ratio de solvabilité II s'établit à 217% au 31 mars, en hausse de deux points par rapport à fin 2022, et AXA prévoit un rendement opérationnel normalisé du ratio de solvabilité II entre 25 et 30 points pour l'année 2023.



AXA se dit aussi confiant dans un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros en 2023 'sous réserve que les conditions économiques et de marché actuelles persistent et d'un niveau de sinistralité normalisé en termes de catastrophes naturelles'.



