Axa : Goldman Sachs réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurances AXA a indiqué ce matin que son conseil d'administration a décidé de réduire sa proposition de distribution de dividende de 1,43 à 0,73 euro par action.



Le conseil envisagera de proposer un versement complémentaire aux actionnaires au quatrième trimestre 2020, pouvant aller jusqu'à 0,70 euro par action en fonction des conditions du marché.



Suite à cette annonce, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 22 E.



' Dans l'ensemble, nous considérons cette annonce comme positive. Nous pensons que la capacité d'AXA à verser un dividende est un signe de force ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe a également fait un point sur l'impact de Covid-19 sur ses activités mondiales. Il a annoncé que les réclamations globales devraient être d'environ 1,2 milliard d'euros après impôts et réassurance '.



' En outre, le groupe propose des mesures de solidarité qui auront un impact sur le résultat 2020 par un montant supplémentaire d'environ 0,3 milliard d'euros après impôts ' rajoute Goldman Sachs.



