Axa : Gagne plus de 5% en 2 séances après ses résultats

(CercleFinance.com) - Le titre gagne encore 1% aujourd'hui après un bond de plus de 4% hier suite à l'annonce de ses résultats.



Les revenus d'AXA ont été de 53,9 MdE au 1er semestre 2021 (+3% en publié, +7% à données comparables), légèrement supérieurs aux attentes (consensus 52,5 MdE, prévision d'Oddo de 53.2 MdE).



Le résultat opérationnel (RO) a été de 3 643 ME (+93% en publié par rapport au 1er semestre 2020), supérieur aux attentes (consensus 3 274 ME, prévision Oddo de 3 221 ME).



Oddo souligne que le RO a été notamment nettement meilleur que prévu en assurance dommages, où le ratio combiné a été de 93.3% au 1er semestre 2021 (contre au 1er semestre 2020 101.7% en publié et 95.1% hors COVID).



' AXA XL est en bonne voie pour atteindre son objectif de RO 2021 AXA XL a dégagé un RO de 619 ME au S1 2021, supérieur aux attentes (consensus 555 ME, notre prévision 547 ME) ' indique l'analyste.



Oddo confirme son conseil à Surperformance et relève légèrement son objectif de cours à 28 E (contre 27 E), pour intégrer notamment la bonne dynamique en assurance dommages.



