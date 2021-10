Axa : Engagements renforcés pour le climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'approche de la COP26, AXA indique faire évoluer son approche du secteur énergétique en renforçant ses exclusions existantes vis-à-vis des secteurs du pétrole et du gaz, avec un accent particulier sur les activités non conventionnelles et les nouvelles explorations.



D'une part, la compagnie d'assurance exclura tout investissement et toute souscription pour de nouveaux projets d'exploration pétrolière dits 'greenfield', 'sauf s'ils sont portés par des leaders de la transition disposant de plans ambitieux et crédibles'.



D'autre part, AXA exclura certaines activités d'exploration et de production non conventionnelles à partir de 2022. Enfin, il intensifie ses investissements dans les énergies vertes et bas carbone, son objectif passant de 24 à 26 milliards d'euros d'ici 2023.



