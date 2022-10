Axa : En négociations pour acquérir GACM España

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce que sa filiale AXA Espagne a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel España (GACM España).



Selon les termes de la transaction, AXA acquerra cet assureur principalement dommage et santé en Espagne pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, représentant un multiple d'une fois les fonds propres éligibles en solvabilité II.



La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, dont les processus d'information et de consultation du personnel, ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires. Sa clôture est attendue pour le troisième trimestre 2023.



