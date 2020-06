Axa : En forte hausse, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain aujourd'hui de près de +4% profitant de l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 22 E. Il pense que la politique de dividende sera maintenue et continue de considérer la valorisation de l'action comme très attrayante.



' Nous réduisons notre estimation du BPA 2020E d'environ 7%, ce qui fait suite à l'annonce par AXA de pertes plus élevées que ce que nous attendions en raison du Covid-19 ' indique le bureau d'analyses.



' Nous avions précédemment estimé une perte d'assurance non-vie Covid-19 d'environ 900 millions d'euros (avant impôt) et nette d'impacts positifs. Cela comprenait une estimation d'environ 500 millions d'euros pour les pertes d'annulation d'événement ' rajoute Crédit Suisse.



Dans son communiqué de presse du 3 juin 2020, AXA a indiqué s'attendre désormais 1,2 MdE (net d'impôts et de réassurance) de sinistres Covid-19 (IARD) et 0,3 MdE (également nets d'impôts) de 'mesures de solidarité'.



' Malgré des pertes accrues, compte tenu des gains réalisés au 1er trimestre 2020, nous pensons toujours qu'AXA est en mesure de maintenir le dividende en 2020E. Nous pensons qu'AXA paiera la totalité de son dividende sur 2019 de 1,43 E par action au 4ème trimestre 2020 ' rajoute le bureau d'études.



