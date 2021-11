Axa : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé lundi son objectif de cours sur AXA, qu'il fait passer de 27,5 à 29 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre du géant français de l'assurance.



Dans une note sectorielle, le broker explique avoir rehaussé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) sur le groupe suite au récent lancement d'un programme de rachats d'actions.



Dans l'étude, Deutsche Bank manifeste, de façon plus générale, sa confiance dans la stratégie de gestion du capital déployée par l'assureur.



Le courtier dit ainsi anticiper un excédent de trésorerie de l'ordre de 1,8 milliard d'euros à la fin 2022, correspondant à 3% de la capitalisation boursière du groupe, puis de 4,1-5,1 milliards à horizon 2023, soit entre 7% et 8% de sa valorisation en Bourse.



Que ce surplus de cash soit distribué ou non aux actionnaires, voire consacré à des acquisitions ciblées, Deutsche Bank estime qu'il aura dans tous les cas des répercussions favorables au niveau des résultats du groupe.



