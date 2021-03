Axa : Des changements dans l'équipe de direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce des changements au sein de son équipe de direction dans les mois à venir pour mettre en oeuvre son nouveau plan stratégique Driving Progress 2023, présenté en décembre dernier, avec notamment une simplification de son Corporate Center.



Ce dernier sera piloté par deux directeurs généraux adjoints, à savoir Frédéric de Courtois et George Stansfield, qui auront respectivement en charges, entre autres, la finance et la stratégie d'une part, et le juridique et les ressources humaines d'autre part.



En complément, Etienne Bouas-Laurent deviendra directeur général d'AXA Belgique, en remplacement de Jef Van In qui assumera un nouveau rôle transversal. Alban de Mailly Nesle succèdera à Etienne Bouas-Laurent comme directeur financier.



