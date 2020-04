Axa : Décès du président du comité d'audit

(CercleFinance.com) - AXA fait part ce vendredi du décès de Stefan Lippe, qui occupait le poste de président du comité d'audit du conseil d'administration depuis 2013 et était administrateur de la compagnie d'assurance française depuis 2012.



Figure du monde de l'assurance et de la réassurance, Stefan Lippe consacra 30 années de sa carrière professionnelle au groupe Swiss Re, dont il fut le directeur général de 2009 à 2012. Il co-fonda ensuite Acqupart Holding AG et Acqufin AG.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok