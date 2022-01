Axa : Dans le vert après la cession d'AXA Banque Belgique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA gagne plus de 1% après la finalisation de la cession d'AXA Banque Belgique à Crelan Banque, pour un montant total de 691 millions d'euros, transaction qui devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II de l'assureur de quatre points au dernier trimestre 2021.



Les deux parties ont modifié l'accord initial : AXA a souscrit à l'émission d'une dette subordonnée hybride Tier 1 réalisée par Crelan pour un prix de souscription de 245 millions d'euros, et ne prend désormais plus une participation minoritaire de 9,9% dans Crelan et AXA Banque Belgique.



'Cette transaction marque une nouvelle étape dans la poursuite de la simplification du profil d'AXA', souligne le directeur général Thomas Buberl, qui pointe aussi le maintien de l'accord de distribution existant, ainsi que son extension à l'ensemble du réseau de Crelan.



