Axa : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur AXA avec un objectif de cours rehaussé de 24,5 à 26 euros, voyant 'du potentiel significatif de progression de la valorisation après les résultats de 2020'.



Si le titre continue selon lui de 'se traiter avec un coût de fonds propres implicite plus élevé que ses pairs', le broker pense que 'nombre des problèmes qui ont tiré ceci (bilan relatif, perspective de profit d'AXA XL) ont été très substantiellement traités en 2020'.



'Le ratio de solvabilité II est maintenant revenu en ligne avec les pairs, les coussins de liquidités sont forts et les risques pour la division d'assurance dommages (P&C) semblent maintenant bien plus bas étant données les nombreuses actions de la direction', poursuit-il.



