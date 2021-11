Axa : Convention avec un PSI pour des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI) aux termes de laquelle l'assureur s'engage à racheter ses propres actions pour un montant maximum de 1,4 milliard d'euros.



Ces rachats prévus viennent compléter les rachats d'actions propres d'un montant de 0,3 milliard d'euros déjà effectués depuis le 8 novembre, dans le cadre du programme d'un montant maximal de 1,7 milliard annoncé le 4 novembre.



La convention de rachat d'actions annoncée prévoit que les rachats débutent le 29 novembre et se terminent au plus tard le 27 avril 2022. AXA confirme son intention d'annuler toutes les actions ainsi rachetées.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel