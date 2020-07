Axa : Cession des activités en Pologne, Tchéquie, Slovaquie

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition des activités d'AXA en Pologne, Tchéquie et Slovaquie par l'entreprise UNIQA Österreich Versicherungen basée en Autriche.



L'activité d'AXA propose des produits d'assurance vie et non-vie, de retraite, ainsi que d'investissement, en Tchéquie, Slovaquie et Pologne.

Uniqa est active dans le secteur de l'assurance en Europe centrale et orientale.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de la présence limitée des entreprises concernées, du nombre important de concurrents, et/ou du cadre réglementaire strict applicable aux activités des entreprises.



