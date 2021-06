Axa : Cession des activités d'assurance en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Malaisie, incluant ses participations de 49,99% dans AXA Affin GeneralInsurance (AAGI) et de 49% dans AXA Affin Life Insurance (AALI).



Selon cet accord, la compagnie d'assurance française va céder ses participations dans AAGI et AALI pour un montant total en numéraire de 688 millions de ringgits malaisiens (soit 140 millions d'euros).



La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du second trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.