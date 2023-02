Axa : Cession de presque toutes les actions Monte dei Paschi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce le lancement de la cession de 100 millions d'actions Banca Monte dei Paschi di Siena, soit environ 7,94% du capital, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservée aux investisseurs institutionnels.



Ne souhaitant pas se faire représenter au conseil d'administration de Monte dei Paschi, ni influencer sa stratégie à long terme, le groupe estime qu'il est opportun de vendre sa participation achetée dans le cadre d'une augmentation de capital.



Les conditions définitives de l'offre devraient être annoncées au plus tard ce 28 février. Le règlement et la livraison des actions devraient avoir lieu le ou vers le 2 mars.



AXA conservera (directement ou non) 0,0007% du capital de Monte dei Paschi. L'offre n'a aucune incidence sur leur partenariat ou sur l'engagement d'AXA sur le marché italien.



