Axa : Cession d'un portefeuille d'assurances en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir conclu un accord avec Athora Deutschland, un assureur agréé en Allemagne, relatif à la cession d'un portefeuille de 16 milliards d'euros de contrats d'assurance vie et de retraite en Allemagne, pour un montant de 660 millions d'euros.



La réduction des garanties au bilan d'AXA résultant de la vente diminuera son exposition aux risques de marchés financiers. Il a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération.



Pour un transfert fluide du portefeuille, AXA Allemagne fournira des services administratifs de support à Athora Allemagne jusqu'en 2028. Soumise aux conditions de clôture et autorisations habituelles, la transaction devrait être close au quatrième trimestre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.