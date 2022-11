Axa : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - AXA prend 3% et surperforme ainsi largement la tendance à Paris, avec le soutien de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 27,6 à 32,9 euros sur le titre de la compagnie d'assurance.



Après le point d'activité de la fin de la semaine dernière, le broker souligne des rachats d'actions 'supérieurs au consensus et répétables', ainsi qu'une robustesse accrue d'AXA XL et une solidité du bilan qu'il juge 'sous-appréciée'.



