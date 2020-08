Axa : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - AXA s'adjuge plus de 3% sur fond de propos favorables de la part de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 22 euros, n'apportant que 'des changements limités à ses prévisions' pour l'assureur.



'La réaction du marché à la déception sur le dividende 2019 est compréhensible, mais nous pensons que la perspective du dividende à partir de maintenant est sûre et attractive', juge le broker, considérant en outre que 'la valorisation parait trop bon marché'.



