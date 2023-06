Axa : Berenberg renouvelle son conseil d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur AXA, assortie d'un objectif de cours de 33 euros faisant ressortir un potentiel haussier de plus de 20%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier allemand évoque un 'formidable dossier' qui se traite pourtant sur la base d'un 'petit prix' en Bourse.



'L'entreprise a désormais totalement achevé sa transformation d'un groupe principalement concentré sur l'assurance-vie vers les activités non-vie et dépasse en conséquence les attentes en matière de rétribution des actionnaires', résume l'analyste.



Malgré la solidité de son flux de trésorerie, le titre s'échange sur la base d'un ratio PER séduisant de 7,4x à horizon 2024, fait remarquer le professionnel, contre une moyenne de 9x pour le secteur en Europe et 8,1x pour Allianz.



