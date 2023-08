Axa : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé de 33 à 33,5 euros son objectif de cours sur AXA, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste rappelle que le géant français de l'assurance s'est récemment montré confiant dans sa capacité à atteindre un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros cette année.



'En nous penchant sur les comptes du premier semestre, et en partant du principe qu'AXA parviendra à générer un capital opérationnel conforme à son objectif de 25% à 30%, en ligne avec son modèle de solvabilité II, nous estimons que cela implique la perspective d'un résultat de 7,8 milliards d'euros en 2023, soit 100 millions de plus que notre prévision de 7,7 milliards', explique l'intermédiaire financier.



Berenberg dit avoir relevé en conséquence de 100 millions son estimation de résultat opérationnel pour l'exercice en cours, et du même montant ses prévisions pour les années à venir.



