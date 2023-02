Axa : Berenberg rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur AXA, qu'il porte de 32 à 33 euros suite à la bonne surprise des rachats d'actions annoncée hier à l'occasion des résultats annuels 2022.



Le géant français de l'assurance a officialisé hier le lancement immédiat d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros, une annonce qui a surpris le marché d'après l'analyste.



Selon l'intermédiaire, la surprise provient surtout de la volonté affichée par l'équipe de direction de proposer un ratio de distribution de 70% du résultat opérationnel, sous forme à la fois de rachats d'actions et de dividendes.



Pour Berenberg, le maintien d'un tel niveau de rémunération des actionnaires apparaît tenable dans la durée, tout comme la poursuite d'un rythme de rachats d'actions situés autour de 1,1 milliards d'euros.



Le professionnel maintient par conséquent son conseil d'achat sur la valeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok