Axa : Baisse de 39% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - AXA publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel en recul de 48% à 1,9 milliard, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2% à change constant, à 52,4 milliards.



La compagnie d'assurance souligne cependant qu'en excluant 1,5 milliard d'euros de sinistres liés au Covid-19 ainsi que l'impact de la déconsolidation d'EQH, son résultat opérationnel a augmenté de 1%.



AXA a décidé de ne pas proposer de distribution exceptionnelle de réserves au quatrième trimestre 2020, et de retirer ses objectifs de résultat opérationnel par action et de rentabilité courante des capitaux propres présentés dans le cadre du plan Ambition 2020.



