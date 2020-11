Axa : Baisse de 2% du CA sur 9 mois à 73,4 MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires diminue de 2% à 73,4 MdsE sur 9 mois (contre 79,7 MdsE l'année dernière).



Le groupe a enregistré une croissance au premier trimestre (+4%), une baisse marquée de l'activité au deuxième trimestre (-10%) dans le contexte des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, et un redressement au troisième trimestre (-1 %) à la suite d'une reprise partielle de l'activité économique.



Le chiffre d'affaires est en baisse de 1% au troisième trimestre, avec une hausse de l'activité dans la plupart des lignes de métier, soutenue par l'assurance dommages (+2%), portée par la hausse de l'activité en assurance des entreprises (+2%), principalement chez AXA XL avec des effets prix positifs, ainsi qu'en France et en Europe, et par l'assurance des particuliers (+1%).



Le ratio de solvabilité II s'établit à 180% au 30 septembre 2020. Il est stable par rapport au 30 juin 2020.



L'impact des sinistres en lien avec la pandémie de Covid-19 est inchangé à 1,5 milliard d'euros sur le résultat opérationnel 2020.



