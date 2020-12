Axa : Va sécuriser le parc éolien de la baie de St-Brieuc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atosa été sélectionné parAiles Marines- la société chargée de la construction, de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc - afin de mettre en oeuvre dessolutions de communication critiqueset assurer lesactivités de coordination maritimedu nouveau projet de parc éolien.



Dans ce cadre, Atos va installer uncentre opérationnel de coordination maritimeà Pleudaniel (Côtes-d'Armor) qui permettra de coordonner, surveiller et documenter tout le trafic de la zone lors de la phase de construction.



Uneplateforme unifiée de communications critiquesva aussi être mise en place afin de faciliter les échanges entre hélicoptères, navires et équipes opérationnelles travaillant sur le parc éolien offshore.



Les deux systèmes resteront en place après la phase de construction et soutiendront Ailes Marines pendant toute la phase d'exploitation, lorsque les 62 turbines seront opérationnelles.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.