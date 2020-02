Axa : L'UE autorise l'acquisition de Cérélia

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Cérélia par la société Ardian France.



Cérélia est un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de pâtes ménagères et de produits de boulangerie.



Ardian est un fonds d'investissement qui gère et/ou conseille des actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu du caractère limité des chevauchements entre les activités de Cérélia et Ardian.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AXA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok