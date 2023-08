Autodesk inc : Croissance de 16% du BPA trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Autodesk a publié mercredi soir un BPA non-GAAP de 1,91 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, en croissance de près de 16% en comparaison annuelle, avec une marge d'exploitation non-GAAP stable à 36%.



Tiré par une croissance à deux chiffres sur le continent américain (+14%), le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels s'est accru de 9% à plus de 1,34 milliard de dollars (+12% à taux de change constants), les revenus récurrents ayant représenté 98% du total.



'Notre dynamique soutenue, et l'expansion précoce de certains accords d'entreprises qui devaient être reconduits plus tard dans l'année, réduisent la probabilité de nos scénarios de prévisions les plus prudents', pointe la CEO Debbie Clifford.



Aussi, Autodesk remonte la borne basse de ses fourchettes-cibles, pour anticiper maintenant sur l'ensemble de l'exercice, un BPA non-GAAP entre 7,30 et 7,49 dollars, ainsi qu'une croissance de ses revenus entre 8 et 9%.



