Autodesk inc : BPA accru de plus de 8% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Autodesk a publié jeudi soir un BPA non-GAAP de 1,55 dollar au titre des trois premiers mois de l'exercice, en croissance de 8,4% en comparaison annuelle, et ce malgré une marge d'exploitation non-GAAP de 32%, en baisse de deux points de pourcentage.



Ressortant dans le haut de sa dernière fourchette-cible, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels s'est accru de 8% à 1,27 milliard de dollars (+12% à taux de change constants), les revenus récurrents ayant représenté 98% du total.



'Avec une saisonnalité normale et un solide portefeuille d'accords renouvelés, nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour l'ensemble de l'année', affirme la CFO Debbie Clifford.



