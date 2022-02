Atos : Un potentiel rachat par Thales de sa division cybersécurité fait décoller Atos en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du champion français des services du numérique (re)bondit après que Thales a pris contact avec des investisseurs en vue d'un rachat de la division cybersécurité d'Atos, selon des informations de Reuters.

Encore délaissé depuis le début de l'année, le titre Atos reprend un peu de hauteur ce mercredi en réaction à des informations de Reuters selon lesquelles Thales envisagerait une offre sur la branche dédiée à la cybersécurité du spécialiste des services du numérique. Peu après 16h45, celui-ci s'adjuge en effet 10,5% à 34,75 euros, au plus haut depuis le 10 janvier dernier, quand Atos avait prévenu qu'il n'atteindrait pas ses objectifs annuels pourtant révisés à la baisse (-16,8% sur cette séance).

L'opération est estimée à environ trois milliards de dollars (2,7 milliards d'euros) ont précisé les sources à l'agence de presse économique et financière. Le groupe d'électronique français spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité aurait par ailleurs déjà sondé plusieurs groupes de capital-investissement, dont Bain Capital, pour étudier la faisabilité d'une offre conjointe sur Atos qui lui permettrait de mettre la main sur son activité de cybersécurité, Big Data & Cybersecurity (BDS). Cette dernière avait réalisé 1,23 milliard d'euros de revenus en 2020 (+15,8% en organique), soit 11% du chiffre d'affaires annuel global d'Atos - une part en nette augmentation puisque les deux autres divisions du groupe (Infrastructure & Data Management et Business & Platform Solutions) avaient vu leurs revenus reculer.

Ce rachat apparaît cependant très difficile à concrétiser en pleine campagne présidentielle. "Le gouvernement français s'opposerait fermement à un démantèlement d'Atos à l'heure actuelle", avance l'une des sources. Si l'Etat français n'est pas actionnaire d'Atos, il surveille de près sa situation tant le groupe joue un rôle important dans la stratégie de souveraineté nationale, notamment en termes de cyberdéfense ou d'informatique quantique. Rappelons cependant que l'Etat est actionnaire de Thales à hauteur de 25,67% (selon le dernier pointage au 31 décembre dernier), avec 34,75% des droits de vote. Ce qui pourrait être un argument en faveur d'une telle opération.

Thales a déclaré mercredi être "potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente", en précisant ne pas être en discussion avec Atos à ce sujet.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse