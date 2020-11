Atos : Fournit le plus puissant supercalculateur d'Inde

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui que le supercalculateur 'PARAM Sidhhi - AI', se classe 63èmedans le TOP500, ce qui en fait officiellement le plus puissant supercalculateur d'Inde.



Celui-ci est installé au C-DAC(Centre for Development of Advanced Computing), une organisation de Ministère de l'électronique et des technologies de l'information.



L'installation se présentera sous la forme d'un environnement Cloud et sera accessible aux chercheurs, aux spécialistes de l'enseignement supérieur, aux développeurs, aux start-ups et aux autres innovateurs technologiques en Inde.



Le système développe une performance maximale de 4,6 pétaflops soutenus et 210 AI pétaflops.





