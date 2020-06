Atos : Atos axe sa stratégie à moyen terme sur le numérique sécurisé et décarboné

PARIS (Reuters) - Atos a dévoilé mercredi sa stratégie à moyen terme axée sur le numérique sécurisé et décarboné qui doit lui permettre d'atteindre un objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de changes constants de 5% à 7% par an.

Le groupe vise aussi à moyen terme un taux de marge opérationnelle de 11% à 12% du chiffre d'affaires et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%, a-t-il indiqué lors d'un communiqué diffusé à l'occasion d'une journée analystes.

"En conséquence de cette stratégie, le numérique, le cloud, la sécurité numérique et la décarbonation devraient représenter 65% du chiffre d'affaires du groupe à moyen terme par rapport à 40% aujourd'hui", a expliqué le directeur général, Elie Girard, cité dans le communiqué.

Atos s'est engagé à atteindre un objectif "zéro émission nette" d'ici 2035, soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris sur le climat.

Le groupe, qui a confirmé ses objectifs pour 2020, a dit par ailleurs maintenir sa politique de distribution de dividendes entre 25% et 30% du résultat net part du groupe.

Il a aussi annoncé l'acquisition de deux sociétés, celle de Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés basé aux États-Unis, et celle de la société française AliA Consulting, spécialisée dans le conseil informatique centré sur les applications SAP dans les utilities.

Le montant de ces acquisitions n'a pas été dévoilé.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)

