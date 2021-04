Arkema : Va ouvrir une bio-usine de polyamide 11 à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le démarrage de sa nouvelle unité de polyamide 11 bio-sourcé à Singapour, au premier trimestre 2022.



Cette usine, dont la production sera issue à 100 % de graines de ricin renouvelables, représente une augmentation de 50 % de la capacité mondiale de polyamide 11 d'Arkema.



Une fois en service, cette unité constituera la plus grande bio-usine intégrée au monde dédiée aux polymères de haute performance, assure Arkema.



Pour financer cette nouvelle unité à Singapour, Arkema a placé avec succès sa toute première obligation verte en octobre 2020, pour un montant de 300 millions d'euros.



Le polyamide 11 Rilsan est reconnu dans le monde entier pour ses propriétés et ses performances dans des applications très exigeantes, comme les véhicules à énergies nouvelles, l'impression 3D, l'électronique, le sport, ou les marchés Lifestyle, précise la société.





