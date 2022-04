Arkema : Jefferies reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 139 euros sur Arkema, pensant que 'son activité adhésifs et plastiques en aval devrait compenser de manière significative une baisse probable des bénéfices en amont'.



Dans le résumé de sa note, le broker indique prévoir pour le groupe de chimie un EBITDA du premier trimestre de 447 millions d'euros et un EBITDA des matériaux de spécialités pour l'ensemble de l'année de 1.411 millions.



Jefferies précise que ce dernier implique une baisse d'environ 9% par rapport à l'objectif d'une stabilité en glissement annuel à périmètre constant - en grande partie tirée par une baisse des résultats en solutions d'enrobage.



