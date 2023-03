Argan : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Argan, avec un objectif de cours inchangé de 93 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la société se montre 'globalement confiante sur ses perspectives de croissance en 2023/24'.



La dynamique locative reste très bien orientée avec une indexation moyenne de +4% en 2023 en ligne avec ses attentes sur un patrimoine existant toujours occupé à 100%.



Oddo indique que Argan révise à la hausse ses perspectives de développements sur 2023/2024. Ainsi, J.-C. Le Lan, président du conseil de surveillance, confirme un volume de livraisons de nouveaux entrepôts pour un montant de 134 ME déjà préfinancé sur 2023 tandis que le budget à livrer en 2024 est sur le point d'être revu à la hausse : celui-ci devrait atteindre 180 ME vs 120 ME visé précédemment.



Dans ce contexte, 'nous tablons sur une croissance du Résultat Net Récurrent (RNR) / action de 4.1% en 2023e et de 3.5% en 2024e', indique Oddo.



