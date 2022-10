Argan : Livraison d'une plateforme près du Havre

(CercleFinance.com) - Argan annonce avoir livré en septembre pour Didactic une nouvelle plateforme de distribution de 14.000 m² dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans fermes sur le territoire de Caux Seine agglo, à une trentaine de kilomètres du port du Havre.



Ce site devient le centre névralgique de Didactic en regroupant son siège social sur les 1.400 m² de bureaux et une unité de production de 2.000 m². Le solde du programme, soit environ 10.600 m², est dédié aux activités logistiques.



A la suite de ce projet, la foncière a décidé de lancer une seconde tranche sur ce site avec l'aide de Caux Seine développement, nouveau programme à commercialiser et qui permettra de développer 12.700 m² sur un terrain de 3,7 hectares.



