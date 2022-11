Argan : Investit dans un centre de messagerie à Compans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Argan annonce ce soir investir dans un nouveau centre de messagerie de plus de 15 000 m2 à Compans (Seine-et-Marne), à proximité de l'aéroport Roissy CDG.



Ce site accueillera les équipes de Colis Privé, spécialiste de la livraison de colis BtoC, dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans.



Développé par Virtuo pour le compte de Argan, ce nouveau projet se veut 'exemplaire du point de vue environnemental' et vise les certifications BREEAM ' Excellent ' et le niveau ' Base ' du label Biodivercity.



Argan estime que cette nouvelle implantation témoigne de sa capacité à investir sur l'ensemble de l'éventail de l'immobilier logistique, des plateformes XXL jusqu'aux quais de messagerie situés au coeur des agglomérations.





