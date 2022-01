Argan : Invest Securities n'est plus à vente

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Argan de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 62 à 99 euros, une cible 'tirée par la perspective plausible d'une cession' de la société foncière d'immobilier logistique par la famille Le Lan.



'Argan a ouvert la saison des publications de résultats 2021 avec, sans surprise, un RNR en hausse de +8% et un ANR de reconstitution (NRV) qui bondit de 41% sous l'effet d'une compression record des taux de capitalisation', note l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que pour 2022, le RNR et l'ANR (NRV) sont attendus en hausse de 4% tandis que les dividendes 2021 (2,60 euros) et 2022 (2,75 euros) font ressortir un taux de distribution historiquement élevé de plus de 50%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

