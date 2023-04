Argan : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'neutre', Invest Securities ajuste son objectif de cours de 72 à 72,5 euros, après l'annonce par la foncière d'une progression de ses loyers de 11% sur un an, qui tient en partie à 'des fondamentaux toujours robustes'.



Selon le bureau d'études, les objectifs de fin d'année d'Argan 'semblent toujours crédibles (loyers +10% et résultat net récurrent +4%) au regard notamment d'un volume d'investissements de 135 millions d'euros'.



'La surprise tient à des ambitions de développement accrues pour l'exercice 2024 (175 millions d'euros) qui devrait lui permettre d'afficher des niveaux de croissances honorables sur les deux prochains exercices', poursuit-il.



