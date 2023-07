Argan : Implantation d'un nouveau site en Normandie

(CercleFinance.com) - Argan annonce l'implantation d'un nouveau site dans la région Normandie avec le lancement de la construction d'une plateforme de 4600 m², sur la commune d'Eslettes, à une quinzaine de kilomètres au nord de Rouen.



DSV, acteur international majeur en prestation de transport et logistique, exploitera ce bâtiment de 4 600 m² via sa division DSV Road, dans le cadre d'un bail de neuf ans ferme.



Argan précise qu'il s'agira de sa seconde collaboration avec DSV, Argan étant déjà propriétaire du site exploité par l'organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.



