Argan : Croissance de 6% des revenus locatifs en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La foncière spécialisée dans l'immobilier logistique Argan annonce avoir enregistré des revenus locatifs de 166,1 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2022, en croissance de 6% par rapport à 2021, avec une accélération à +9% sur le dernier trimestre.



Cette croissance résulte principalement de l'effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année, et par l'acquisition d'un entrepôt de 153.000 m² à Renault Group en octobre.



Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3.500.000 m². Sa valorisation progresse de 5% sur un an, à 3,94 milliards d'euros hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation de 4,45%, en légère hausse par rapport aux 4,3% à fin 2021.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.