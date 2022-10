Argan : Croissance de 5% des revenus locatifs à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Argan, spécialisée dans l'immobilier logistique, affiche des revenus locatifs de 122,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en croissance de 5% par rapport à la même période de l'année passée.



'Cette forte croissance est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année', explique Argan, qui confirme donc son objectif de 165 millions pour 2022.



'Les développements continuent d'alimenter la croissance des revenus locatifs avec un taux de rendement moyen de 6% pour les livraisons intervenues depuis le début de l'année', ajoute la société foncière.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.