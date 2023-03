Argan : Barclays rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé vendredi avoir rehaussé son objectif de cours sur Argan, qu'il porte de 87 à 95 euros, tout en maintenant sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Dans une note sectorielle consacrée aux acteurs européens de l'entreposage, le bureau d'études loue le potentiel de croissance structurelle à moyen terme des spécialistes de la logistique, mais souligne que leurs valorisations boursières intègrent déjà bien ces perspectives de développement.



Dans ce contexte, l'analyste indique se focaliser sur la croissance des résultats des propriétaires d'entrepôts, ce qui le conduit à dégrader le britannique Segro à 'pondérer en ligne', mais à relever son compatriote Tritax Eurobox à 'surpondérer'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.