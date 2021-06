Aramis group : Le leader européen de la vente de voitures d'occasion reconditionnées ouvre son capital

(BFM Bourse) - La souscription des actions Aramis est ouverte aux particuliers jusqu'au 16 juin à un prix unitaire compris entre 23 et 28 euros. Plus de 20% du capital sera introduit en Bourse, Stellantis demeurant l'actionnaire majoritaire. L'opération doit permettre au groupe de poursuivre son essor sur le gigantesque marché des véhicules d'occasion, encore très fragmenté et peu digitalisé.

Fondé en 2001 par Guillaume Paoli (actuellement PDG) et Nicolas Chartier (DG délégué) au départ uniquement sur le modèle de mandataire pour l'achat de véhicules neufs, Aramis Group s'est positionné à partir de 2009 sur le marché -beaucoup plus important en volume- de l'occasion en s'appuyant sur son expertise de la vente en ligne d'une part et d'autre part sur une offre de véhicules reconditionnés avec l'ouverture en 2014 d'une usine dédiée à Donzère dans la Drôme.

PSA Peugeot-Citroën a pris le contrôle (rachetant 70,5% du capital) de l'entreprise en 2016, lui apportant une source d’approvisionnement complémentaire en véhicules d’occasion et pièces détachées afin de mieux répondre aux besoins générés par la rapide croissance de son activité et des moyens financiers pour grandir au-delà des frontières tricolores. Aramis s'est ainsi successivement implanté en Espagne (2017), en Belgique (2018) et au Royaume-Uni (mars 2021), se positionnant comme un acteur leader en Europe. Désormais, le spécialiste génère 45% de son chiffre d'affaires hors de France.

Au cours de son dernier exercice, clos en septembre 2020 donc largement affecté par la crise sanitaire, le groupe a vendu près de 67.000 véhicules d’occasion, générant un chiffre d’affaires en augmentation de 12% à 818 millions d’euros (et qui dépasserait le milliard d'euros sur base pro forma), pour un Ebitda ajusté de 38 millions d’euros, en hausse de 52,4%, tandis que la génération de trésorerie opérationnelle s'est élevée à 47 millions d’euros.

Un groupe valorisé jusqu'à 2,3 milliards d'euros

Le projet d'introduction en Bourse constitue une nouvelle étape pour le groupe vers son ambition de devenir "la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d’occasion", en lui permettant "de poursuivre notre stratégie de croissance rapide sur nos marchés existants, et mener des acquisitions dans de nouveaux pays européens, comme nous l’avons fait avec succès depuis 2017", ont fait valoir les fondateurs.

Concrètement, Aramis propose à la souscription des actions nouvelles pour un montant d’environ 250 millions d'euros. Ces nouveaux fonds seront employés pour moitié au refinancement de la dette liée aux acquisitions et pour moitié à la stratégie de développement et de croissance. Cette levée de fonds est complétée par la cession par les fondateurs de titres existant pour un montant compris de 138 millions en milieu de fourchette, pouvant aller jusqu'à 196 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, une cession qui permettra d'élargir le flottant à plus de 20% du capital (Stellantis entendant pour sa part ne pas réduire sa position). Le montant total de l'opération (augmentation de capital + cession) serait ainsi compris entre 446 millions et 481 millions d'euros, en milieu de fourchette toujours. Aramis serait ainsi valorisé entre 1,9 milliard et 2,3 milliards d'euros.

Une direction bien ancrée

Hormis la cession concomitante à l'entrée en Bourse, qui représente environ un quart de leur participation actuelle, il est à noter que MM. Paoli et Chartier ont pris l'engagement auprès de Stellantis de ne pas vendre de titres supplémentaires pendant un horizon exceptionnellement long, sinon inédit, de 4,5 années (hors exceptions usuelles type OPA etc.). Il va sans dire que les deux fondateurs continueront en outre à diriger Aramis.

Les souscriptions débutent aujourd'hui et se termineront le 16 juin (17h00 au guichet et 20h00 par internet), le prix définitif (dans une fourchette allant de 23 à 28 euros par titre) étant fixé le 17 pour une première cotation le 18 juin. Au moins 10% des actions offertes sont réservées aux investisseurs particuliers, qui pourront souscrire à partir d'une quotité minimale de 10 actions. Les ordres seront servis en priorité sur la fraction allant jusqu'à 200 actions demandées, la fraction excédant 200 titres pouvant être réduite en fonction de la demande totale.

